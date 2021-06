Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund stellen

Neckar-Odenwald-Kreis. Die SPD-Kreistagsfraktion traf sich zu einer längeren Präsenzsitzung auf Einladung von Gabriele Teichmann in den Räumen der AWO in Diedesheim. Die SPD-Kreistagsvorsitzende Heide Lochmann dankte für diese Gastfreundschaft und bekundete, den geplanten Besuch der Ausbildungswerkstatt in Neckarzimmern zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Teichmann berichtete über die Fairtrade-Kooperation der AWO im Rahmen der Bioregion des Landkreises und weitere Nachhaltigkeitsthemen, die die AWO in den Bereichen von Umwelt und Energie angeht.

Über die Sitzung des Jugendhilfeausschusses berichtete Jürgen Mellinger und stellte die Neuausrichtung der Kindertagesbetreuungsplanung vor, ebenso die Qualifizierungsoffensive in der Kindertagespflege. Dringender denn je gelte es, das Soziale zu fördern, insbesondere in den Bereichen, in dem Kinder und Jugendliche, Eltern, Schule und Vereine einen großen Nachholbedarf haben.

Jugendarbeit wichtig

So fasste Mellinger die Meinung der SPD-Fraktion zusammen. Vor allem die Jugend- und Schulsozialarbeit ist der SPD dabei nach wie vor eine Herzensangelegenheit und mehr als notwendig. Es sei gut, dass der Landkreis die Drittelfinanzierung hierbei anders als die Landesregierung nicht unter Haushaltsvorbehalt stellt.

Karlheinz Graner betonte das große Anliegen der SPD-Fraktion, den ÖPNV auszubauen. Am Beispiel der Krebsbachbahn verwies er darauf, dass Kosten und Nutzen überprüft werden müssen und der Landkreis mutig sein muss, ÖPNV- Infrastrukturmaßnahmen auch für andere und vor allem stillgelegte Bahnlinien weiter zu fördern.

Der Regionalplan, bei dem es um eine Erweiterungsstrategie des Flächennutzungsplans geht, müsse im Kreis intensiv besprochen werden. Diese Strategie dürfe nicht zu einem weiteren Flächenfraß und der Bodenversiegelung führen. „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“, so stellte Ralf Schnörr fest. „Hier tragen wir als Kommunalpolitiker große Verantwortung auch für die nachfolgende Generation“. Förderprogramme, die innerörtliches Bauen vorwärtsbringen, wozu auch die Verlängerung der Leaderprojektförderung dient, müssen wieder stärker in den Blick genommen werden.

Dass Klimaschutz ein wichtiges SPD-Anliegen ist, zeige auch die ausführliche Beantwortung der SPD-Anfrage zu Projekten zur CO2-Kompensation durch die Kreisverwaltung.

Georg Nelius ging auf die im Kreistag zu verabschiedende DHBW-Resolution ein, die dem Erhalt des nur in Mosbach angebotenen Studiengangs öffentliches Bauen gilt, der durch SPD-Initiative entstanden ist. „Wir machen uns für unseren DHBW-Standort stark, brauchen dabei aber auch Mitstreiter in Stuttgart – für unseren Kreis“.

Dass das Thema Abfall- und Müllvermeidung immer wieder neu aufgerufen und in der Bevölkerung erinnert werden muss, brachte Dr. Dorothee Schlegel zur Sprache. Hier werde sich die SPD-Fraktion mit einem Antrag an die Kreisverwaltung wenden. Abschließend wurde über die politische Großwetterlage im Gesundheitssystem diskutiert. „Wir müssen für unseren Kreis zielgerichtet darauf drängen, für den langfristigen Erhalt der Kliniken zu einer politischen Entscheidung zu kommen“, so Norbert Bienek. Auch wenn es momentan nicht vordergründig im Raum steht, bleiben die Kliniken ein äußerst wichtiges Thema.