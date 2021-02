Bei der Landtagswahl am 14. März haben die Bürger elf Kandidaten zur Auswahl. Die FN haben den Bewerbern drei Fragen gestellt. Für die ÖDP antwortet Joachim Förster.

Welchem Ihrer politischen Ziele würden Sie als gewählter Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises im baden-württembergischen Landtag oberste Priorität einräumen und welche benennen Sie auf den Plätzen zwei und drei?

Joachim Förster, Landtagskandidat der ÖDP. © ÖDP

Joachim Förster: Erstes Ziel: Familienfreundliche Politik wie zum Beispiel die Einführung eines Erziehungs- und Betreuungsgehalts, gerechte Entlohnung, Abschaffen der Mini-Jobs, die zu einer Verelendung im Alter führen, sowie aufkommensneutrale Umschichtung von Sozialabgaben auch auf Kapitalerträge, damit Arbeit wieder bezahlbar wird. Zweitens: Nachhaltige ökologische Politik, den Raubbau an unserer Natur stoppen, die Agrarwende mit dem Ziel, die privatbäuerlichen Strukturen zu erhalten, sowie die Subventionen sinnvoll umzustrukturieren. Treibstoff statt Lebensmittel auf unseren Feldern zu produzieren, ist der völlig falsche Ansatz. Wir müssen vor allem die landwirtschaftlichen Betriebe stärken, die im Einklang mit der Natur ohne Gift und maßloses Düngen auskommen. Wir wollen konsequenten Tierschutz, auch für die Bienen und andere Insekten, keine Lebendtiertransporte durch halb Europa, Schlachtfabriken stärker kontrollieren. Drittens: Baden-Württemberg ist eine wichtige Antriebsfeder für Innovationen und das muss auch so bleiben. Dazu sind allerdings einigen Korrekturen erforderlich. Leider hat in den letzten Jahren ein Ausverkauf wichtiger Industriezweige stattgefunden. Die Politik hat dem Treiben teilnahmslos zugesehen. Systemrelevante Industriezweige mitsamt dem Know-how zu verschleudern war ein großer Fehler. Viele Arbeitsplätze wurden dadurch vernichtet und die Technologie nach Fernost transferiert.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht absehbar. Was befürchten Sie für die Wirtschaft, den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus im Neckar-Odenwald-Kreis und welche Maßnahmen können zur Abfederung beitragen?

Förster: Es ist zu befürchten, dass unser Land in eine schwere Rezession abgleitet, in der dann weitere Unternehmen in Schieflage geraten und die Insolvenz oder gar der Bankrott droht. Der Einzelhandel sowie die Gastronomie sind ebenfalls stark gefährdet. Es ist unverantwortlich, diese pauschal mit einem Verbot zu bestrafen, obwohl mit klugen Maßnahmen sicher dem Infektionsgeschehen keinen Vortrieb geleistet wurde. Es ist auch in keiner Weise zu akzeptieren, dass währenddessen Discounter mit ihrem mittlerweile gemischten Warenangebot die Waren verkaufen. Geschäft, das dem Einzelhandel unwiederbringlich fehlt. Hier muss unverzüglich gegengesteuert werden und die Benachteiligung muss unterbleiben. Große Fastfood-Ketten boomen, während Teile der Gastronomie vor dem Aus stehen. Die Landesregierung hat offenbar vergessen, wer für einen funktionierenden Staat bedeutsam ist, nämlich der Mittelstand, der Einzelhandel und die Gastronomie. Die versprochene finanzielle Unterstützung ist für viele nicht möglich. Die, denen sie zusteht, warten seit Monaten vergebens. Hier muss dringend eine Korrektur stattfinden. Steuerliche Erleichterungen müssen gewährt werden.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich in allen Haushalten vom Bund über das Land bis zu den Kommunen niederschlagen. Wie stellen Sie sich den Umgang mit der exorbitanten Verschuldung vor? Wo kann gespart, wie finanziert werden?

Förster: Seriös kann man dazu keine Aussage treffen, da noch nicht annähernd das Ausmaß überschaubar ist. Es muss jedoch dringend eine Korrektur stattfinden. Steuerliche Erleichterungen wie zum Beispiel Steuersenkungen müssen gewährt werden, Steuervorauszahlungen gestundet werden. Oder die EEG-Umlage könnte zumindest zeitlich begrenzt ausgesetzt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Sparen könnte man auch vor allem an den Diäten der Parlamentarier und indem man die Anzahl der Parlamentarier begrenzt. Beratertätigkeiten muss man einschränken, zumindest besser kontrollieren. Weitere Maßnahmen: Offenlegen der Nebenverdienste der Abgeordneten, diese auf die Diäten anrechnen, Ruhestandsbezüge der Parlamentarier dem Rentenniveau der Bürger anpassen.