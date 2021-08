Nach Regenfällen: Wie kann man Müll im Wasser vermeiden

Neckar-Odenwald-Kreis. Ergiebige Regenfälle haben für hohe Wasserstände gesorgt. Dadurch haben sich an vielen Bächen große Mengen an Treibgut angesammelt, auch im Neckar, an seinen Nebenflüssen und an Bachläufen. In diesem Treibgut sind Abfälle jeglicher Art enthalten, darunter Plastikartikel wie Flaschen und Einweg-Verpackungen, informiert die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (Kwin). Dabei wäre es wichtig, diese Abfälle sachgemäß zu entsorgen, denn im Gewässer tragen sie zur Verschmutzung der Äcker, des Trinkwassers und der Weltmeere bei. „Es ist gar nicht schwer, den Abfall bis zum nächsten öffentlichen Abfalleimer zu bringen oder mit nach Hause zu nehmen“, so die Kwin. Noch besser wäre es natürlich, Mehrwegartikeln zunutzen.

Wo sie unvermeidbar sind, gehören sie in die vorhandenen Sammelsysteme. Auch im Abwassersystem und in Kläranlagen sind Schadstoffe sowie Lebensmittelreste, Fette und andere organische Stoffe ein Problem. Kompostierbares gehört nicht ins Abwasser, sondern in die Restmüll- oder Bioenergietonne.

Kippen gehören in den Mülleimer

Ein besonderes Problem stellen aus Sicht der Kwin Zigarettenkippen dar. Deren Filter bestehen meist aus Kunststofffasern, die sich nur extrem langsam zersetzen. Dabei entsteht Mikroplastik. Zudem enthalten die Filter eine Vielzahl giftiger Substanzen – ein einziger Filter kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen, so die Kwin. Kippen gehören daher unbedingt in den Restmüll, keinesfalls in den Gully.

Informationen zu einer großen Müll-Sammel-Aktion am 11. September auch am Neckar gibt es unter www.rhinecleanup.org. im Internet.

