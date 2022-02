Im Bereich der Gemeinschaftsschule in Obrigheim ist es am Donnerstagmittag gegen 15 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, wie die Pressestelle in Heilbronn mitteilte. Es wurden zwei verdächtige Personen gesichtet, weshalb die Polizei mit mehreren Einsatzkräften, Polizeihunden und Hubschrauber das Gebäude untersucht hat. Hinweise auf eine akute konkrete Gefahrenlage gab es nicht.

