Nach Feuer in Diedesheim: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Mosbach. Weil Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 22. Dezember mehrere Feuer in einem Wohngebiet in Diedesheim gelegt haben, ermittelt die Kriminalpolizei nicht nur wegen Brandstiftung, sondern inzwischen auch wegen versuchten Mordes gegen die Täter. Das haben das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Dienstag mitgeteilt.

Gegen 2.30 Uhr hatten die Unbekannten auf dem Gelände eines Wohnhauses in der Jahnstraße zwei Autos und mehrere Mülltonnen angezündet. Mit den Mülltonnen versperrten sie die Haustüren. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mosbach, Telefon 06261/8090, entgegen.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren