Nach Brand 200 000 Euro Sachschaden

Oberschefflenz. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag das zweite Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Oberschefflenz in Brand. Nach Angaben der Polizei ging das Feuer in kurzer Zeit auf den Dachstuhl über.

Alle Bewohner aus den beiden Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Starke Rauchentwicklung

Da das Gebäude aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar war, wurden die dort wohnenden Familien durch die Gemeinde in einer Notunterkunft untergebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Radiodurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Laut ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200 000 Euro. Vor Ort waren 60 Kräfte der Feuerwehr sowie 14 Rettungskräfte eingesetzt.