NABU-Landesvorsitzender kritisiert Minister Peter Hauks Windkraftausbau-Pläne

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit klarer Zurückweisung reagiert der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle auf die Äußerungen von Forstminister Peter Hauk, für die Windkraft im Staatswald keine Tabuzonen zuzulassen.

„Wir müssen beim Ausbau der Windenergie viel schneller vorankommen als bisher, insofern ist es gut, dass sich der Forstminister positiv zum beschleunigten Ausbau der Windenergie äußert. Dafür brauchen wir jedoch keine Schwächung des Artenschutzes, wie von Minister Hauk angedeutet, sondern eine bessere Planung: Wir brauchen Vorranggebiete für die Windenergie, in denen schneller gebaut werden kann, und gleichzeitig Tabuzonen, in denen bedrohte Vogel- und Fledermausarten Vorrang haben und gezielt gefördert werden. Nur so kann es gelingen, den Zielkonflikt zwischen Windkraft und Artenschutz aufzulösen“, warnt Enssle.

Für Aufsehen gesorgt

Bereits in der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einem Interview mit seiner Aussage für Aufsehen gesorgt, wonach es nicht sein könne, dass der Rote Milan über die Energiewende entscheide. Auch dieser Aussage widerspricht Enssle: „Der Ministerpräsident rückt damit den Artenschutz in ein falsches Licht und die Aussage ist in dieser Form auch unzutreffend: Nicht der Rote Milan entscheidet über die Energiewende, sondern die Politik. Es scheint gerade en vogue zu sein, den Artenschutz zu diskreditieren, um beim Klimaschutz vermeintlich schneller voranzukommen.“

Grund für die Flaute beim Windenergieausbau in den letzten Jahren in Baden-Württemberg sei neben dem Fehlen von klaren Vorrang- und Ausschlussgebieten für die Windenergie vor allem die verfehlte Energiepolitik von CDU und SPD auf Bundesebene.

Nicht gegeneinander ausspielen

Enssle appelliert deshalb sowohl an die Grünen als auch an die CDU in der Landesregierung: „Windkraft und Artenschutz dürfen jetzt nicht gegeneinander ausgespielt werden. Suchen Sie gemeinsam mit dem Naturschutz nach den besten Lösungen.“