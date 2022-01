Ein 34-jähriger Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, der in einem Haus in Schwäbisch Hall eine giftige Flüssigkeit verteilt und einen Brand gelegt haben soll, wurde am Montag nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht, die Vorfälle im

...