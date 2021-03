Über das zurückliegende Wochenende wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises insgesamt 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet – zehn davon am Samstag, vier am Sonntag. Insgesamt waren damit am Sonntagnachmittag 104 Personen im Kreis mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. In vier Fällen wurden Mutationen festgestellt, Gemeinschaftseinrichtungen waren keine betroffen.

Die für die

...