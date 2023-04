Mosbach. Mit Musik für Flöte und Orgel von Johann Sebastian Bach, Franz Lachner, Johannes Donjon, Jehan Alain und anderen startet die Konzertreihe „Musik zur Marktzeit“ am Samstag, 22. April, von 10.30 bis 11.15 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche in die neue Saison.

Die Interpreten sind Martin Schmidt, langjähriger Flötenlehrer an der Musikschule Mosbach und durch zahlreiche Konzerte in der Stiftskirche und der Region bestens bekannt, und KMD Michael Dorn, Stadt- und Dekanatskantor an der Stadtkirche Bayreuth.

Der Eintritt zu den Marktzeitmusiken ist auch in diesem Jahr frei. Spenden zur Unterstützung der Kirchenmusik an der Stiftskirche sind wie immer willkommen.