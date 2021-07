Mosca ist „nachhaltigstes Unternehmen im Maschinenbau“

Waldbrunn. Das Unternehmen Mosca führt die Spitze der Preisträger von „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ im Rahmen der prestigereichen Auszeichnung von Focus Money für deutsche Unternehmen an. In der Kategorie „Maschinen- und Anlagenbau“ setzt das Unternehmen damit den Benchmark für die Branche, in der 34 Unternehmen platziert wurden.

Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“, die das IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durchführte. Für die Studie wurden etwa 24 000 Unternehmen und Marken im Zeitraum von März 2020 bis Februar 2021 untersucht. Mosca belegt den ersten Platz in der Kategorie „Maschinen- und Anlagenbau“.

Dass Nachhaltigkeit weit über Umweltschutz hinausgeht, beweisen die Kriterien der Auszeichnung, die gleichermaßen die Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales bewertet. Für Mosca umfasst nachhaltiges Handeln seit jeher diese drei Gebiete, angefangen bei der Umreifung als Transportsicherungslösung selbst: Bei der Minimalverpackung sind nur schmale Kunststoffbänder zum Transportschutz notwendig, die nach Gebrauch sortenrein getrennt und recycelt werden können. Das von Mosca produzierte PET-Band besteht bereits zu 100 Prozent aus recycelten Materialien und auch beim PP-Band strebt das Unternehmen eine Erhöhung des Rezyklatanteils an.

Ressourcen schonen

Die Bandproduktion selbst erfolgt „grün“ im Odenwälder Werk in Muckental, einer hochmodernden Produktionsanlage, die vollautomatisch rund um die Uhr Kunststoffbänder aus PET und PP produziert. Die Energie dafür stammt aus der eigenen Solaranlage und erneuerbaren Quellen. Zusätzlich strebt Mosca die systematische Umsetzung der Kreislaufwirtschaft an.

Moscas Kunden profitieren zusätzlich von der Langlebigkeit der effizienten und umweltfreundlichen Maschinen, die auf hochwertigen Materialien, ganzheitlichen Lösungen, gezielten Schulungen und maßgeschneiderten Wartungskonzepten beruht. Das sichert einen reibungslosen Ablauf und verlängert die Lebensdauer der Umreifungsmaschinen.

Bereits im Mai unterzeichnete Mosca die WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg, um seine Verpflichtung zu Menschen- und Arbeitnehmerrechten, Umweltbelangen, regionalen und ökonomischen Mehrwerten sowie nachhaltigen und fairen Finanzen öffentlich zu bekennen. Das Bekenntnis zur sozialen Verantwortung ist zudem im „Code of Conduct“ niedergelegt. Damit können Geschäftspartner sicher sein, mit einem verantwortungsbewussten und verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten.

Digitale Zukunftslösungen

Schließlich setzt Mosca auch bei energiesparenden Innovationen und smarten Prozesslösungen auf Zusammenarbeit. Ob Fernwartung oder ein Pay-per-Use-Modell, bei dem Nutzer – vergleichbar mit Carsharing – in Zukunft nur noch für die Umreifung, nicht aber die Maschine selbst zahlen müssen: im Zentrum stehen kundennahe Lösungen, die einen praktischen Mehrwert bieten, ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Anstrengungen in Richtung Nachhaltigkeit gewürdigt werden“, sagt Simone Mosca, Geschäftsführerin von Mosca. „Dabei geht es uns im Kern nicht darum, besser als alle anderen zu sein: Nachhaltigkeit ist dann erfolgreich, wenn alle gemeinsam immer besser werden..“

Die Mosca GmbH ist Systemlieferant, Entwickler und Hersteller von qualitativ hochwertigen Umreifungsmaschinen, Umreifungsbändern und Transportgutsicherungssystemen in professionellen und industriellen Anwendungen. Das 1966 gegründete Familienunternehmen hat seinen Stammsitz in Waldbrunn und ist mit 25 Niederlassungen in 18 Ländern vertreten. Insgesamt beschäftigt Mosca 1000 Mitarbeiter. Weitere Informationen im Internet unter www.mosca.com.

