Mosbach: Vor-Ort-Impfen ohne Terminbuchung

Mosbach. Angesichts schnell steigender Corona-Infektionszahlen im Kreis und vermehrten Krankenhauseinweisungen, vor allem von ungeimpften Personen, möchte das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten.

Deshalb wird ein mobiles Impfteam aus Heilbronn am heutigen 5. November sowie am 12. und 19. November von 10 bis 16 Uhr ganz unkompliziert Impfungen im Gebäude 6 des Mosbacher Landratsamts, Scheffelstraße 3 (ehemaliges Kreismedienzentrum), g anbieten. An diesen Freitagen ist eine Corona-Schutzimpfung ohne vorherige Terminbuchung möglich.

Personen über 18 Jahren können am 12. und 19. November zwischen den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna auswählen. Am 5. November steht lediglich der Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Auch Jugendliche ab zwölf Jahren werden in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. Genauso möglich sind Zweit- und Auffrischimpfungen. Auffrischimpfungen erhalten derzeit unter anderem Menschen ab 60 Jahren, pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen oder zuhause, Menschen, die in Einrichtungen leben, Menschen mit Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie sowie Menschen, die bislang ausschließlich AstraZeneca oder Johnson & Johnson erhalten haben.

Für den Impftermin sind ein Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass mitzubringen. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.

