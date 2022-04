Mosbach: 79-jährige Vermisste tot aufgefunden (Update)

Mosbach/Rhein-Neckar. Seit Montagabend war die 79-jährige Christel M. in Mosbach vermisst. Jetzt wurde sie am Dienstagabend tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Gegen 19.15 Uhr verließ sie am Montag die Wohnung einer Freundin in Mosbach. Die Vermisste aus einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach einer Überprüfung aller bekannten Orte kam es zu einer großangelegten Suche im Bereich Mosbach. Bei der Suche waren Mantrailer-Hunden und ein Hubschrauber im Einsatz.

Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Unglücksfall vor, so die Polizei.