Mögliche Wolfssichtung im Landkreis Miltenberg

Mönchberg. In der Gemarkung Mönchberg im Landkreis Miltenberg wurde am Dienstag ein Video mit einem wolfsähnlichen Tier aufgenommen. Aufgrund der unzureichenden Qualität kann das Bayerische Landesamt für Umwelt weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei dem aufgenommenen Tier um einen Wolf handelt. Das Tier zeigt ein deutliches Fluchtverhalten, wie es bei Wildtieren typisch ist. Ein untypisches oder gar aggressives Verhalten ist nicht zu erkennen, so das Landratsamt Miltenberg in einer Mitteilung. In allen Regionen Bayerns können jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern. Vor allem junge Rüden wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium sehr weite Strecken von täglich 50 bis 70 Kilometern oder mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1