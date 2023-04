Mobile Retter starten durch

Neckar-Odenwald-Kreis. Der DRK-Kreisverband Mosbach startet die Mobilen Retter im Neckar-Odenwald-Kreis nach der Corona-bedingten Zwangspause neu.

Mobile Retter sind medizinisch qualifizierte Ersthelfer, die von der Integrierten Leitstelle nach dem Eingang eines Notrufs über die GPS-Komponente ihrer Smartphones geortet und parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden.

„Nah dran“

Zum Einsatz kommen sie vor allem bei einem Kreislaufstillstand oder entsprechendem Verdacht. Weil sie „nah dran“ sind, können sie früh mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen und damit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wertvolle Hilfe leisten. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes von inzwischen über 300 Mobilen Rettern im Neckar-Odenwald-Kreis können sich alle Einwohner der Region sicherer fühlen.

Um noch besser helfen zu können, werden weitere Ersthelfer gesucht. Personen mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen können mitmachen: Angehörige von Hilfsorganisationen wie DRK oder MHD, DLRG, THW, Ärzte und Ärztinnen, Rettungsdienstler, Feuerwehrleute, Sanitätspersonal der Bundeswehr, Krankenpflegerinnen oder Einsatzhelferinnen und -Helfer.

Interessierte müssen sich zunächst über die „Mobile-Retter-App“ registrieren und erhalten dann eine Einweisung.

Zwei solche Einweisungstermine stehen in den nächsten Tagen an: am Mittwoch, 19. April, 19 bis 20.30 Uhr im DRK-Service-Center in der Bleichstraße 3 in Mosbach sowie am Mittwoch, 25. April, 19 bis 20.30 Uhr in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in der Henry-Dunant-Straße 1 in Buchen.

Dazu meldet man sich über die Homepage mobile-retter.org/NOK an. Das Training ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der genannten Website.

„Die Mobilen Retter sind neben den ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort-Gruppen und dem professionellen Rettungsdienst ein weiteres Glied unserer Rettungskette“, erläutert Präsident Gerhard Lauth vom DRK-Kreisverband Mosbach, der Träger der Mobilen Retter im Neckar-Odenwald-Kreis ist.