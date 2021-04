Mitgliederversammlung diskutiert Ergebnisse im Mai

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Nachbereitung der Landesdelegiertenkonferenz, die Diskussion der Koalitionsentscheidung in Baden-Württemberg und die Vorbereitung des nahenden Bundestagswahlkampfs hatte sich der Kreisvorstand der Grünen auf die Tagesordnung seiner mitgliederöffentlichen Vorstandssitzung gesetzt.

Virtuelle Form hat Vorteile

Diese in virtueller Form abzuhalten habe durchaus auch Vorteile, stellte Kreisvorsitzender Andreas Klaffke eingangs fest, denn so konnte er neben einer zweistelligen Zahl interessierter Mitglieder auch Wahlkreis-MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel in Berlin begrüßen. Sie hatte sich direkt im Anschluss an die Bundestagssitzung der Grünen zugeschaltet.

Schneidewind-Hartnagel als Wahlkreiskandidatin und seiner Co-Vorsitzenden Amelie Pfeiffer gratulierte Klaffke zu ihren Erfolgen bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl beim vorausgegangenen Landesparteitag, der inhaltlich von der grundsätzlichen Koalitionsentscheidung im Land für Grün-Schwarz geprägt war.

Persönliche Sympathien

In der Diskussion der Sondierungsergebnisse der im Kreis Aktiven mit den Delegierten Horst Berger, Klaus Brauch-Dylla, Arno Meuter und Amelie Pfeiffer wurde deutlich, dass die persönlichen Sympathien in erster Linie einem Bündnis mit der SPD gegolten hätten, das aber knapp verfehlt wurde.

Hinsichtlich des Unions-Wahlkreisabgeordneten Peter Hauk, der in der Woche vor der Wahl den Grünen „Heuchelei“ vorgeworfen hatte, nun aber alles tue um einen Ministerposten für sich zu sichern, war der Ärger noch nicht verraucht.

Kein „weiter so“

Sehe man sich nun das Ergebnis der Sondierungsgespräche an, habe man begründete Hoffnung, dass die kommenden fünf Jahre wesentlich grüner würden als in der Erstauflage dieser Koalition. Es gebe kein „weiter so“, sondern einen Aufbruch unter grüner Federführung.

Maßgebliche Erfolge seien insbesondere im Klimaschutz erzielt worden, so Thomas Schaupp – „wie wir es bei Fridays for Future verlangt haben.“ Bis zu tausend neue Windräder in Staatswäldern sollen entstehen und Solarpaneele auf den Dächern der Häuslebauer Pflicht werden.

Der ÖPNV soll so ausgebaut werden, dass er auch im ländlichen Raum Mobilität ohne Auto ermöglicht.

Auch auf ein neues Wahlrecht haben sich die künftigen Koalitionäre geeinigt, das Wahlalter werden sie auf 16 Jahre senken.

Eine Digitalisierungsoffensive für die Schulen, ein Bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete und auch die 2016 verschobene Kennzeichnungspflicht für die Polizei werde kommen. All das hätten die Koalitionäre in den Sondierungen verbindlich vereinbart.

Sie hätte sich eine Ampel gewünscht, bestätigte Schneidewind-Hartnagel, aber FDP-Fraktionschefs Rülke habe gezeigt, dass mit der FDP in Baden-Württemberg keine wirksame Klimapolitik zu machen sei. Amelie Pfeiffer bekräftigte, dass man neben den inhaltlichen Erfolgen auf die Rückkehr des Ministeriums für den ländlichen Raum in Grüne Verantwortung hoffe.

Um die Ergebnisse des ausgehandelten Koalitionsvertrags genauer diskutieren zu können, wurde für Donnerstag, 6. Mai, eine digitale Kreismitgliederversammlung anberaumt, bei der unter anderem Verhandler und Verhandlerinnen den Koalitionsgesprächen berichten werden.

Wahlkampfteam gegründet

Im Anschluss berichtete Klaffke vom ersten Koordinationstreffen mit den Kollegen aus dem Main-Tauber-Kreis für die anstehende Bundestagswahl und vom gegründeten Wahlkampfteam im Kreis, das nach der Benennung der Spitzenkandidaten einen „Fahrplan ins Kanzleramt“ vorbereiten werde. bd