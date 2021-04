Mitglied in wichtiger Arbeitsgruppe

Neckar-Odenwald-Kreis. Die CDU aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ist stark in Verhandlungsteams der CDU bei den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen eingebunden. Aus dem CDU-Kreisverband sind der Minister und CDU-Landtagsabgeordnete, Peter Hauk MdL, und der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig in den Verhandlungsteams der CDU bei den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen eingebunden, so das Wahlkreisbüro in einer Mitteilung. Peter Hauk wird die Arbeitsgruppe Ländlicher Raum, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Tierschutz und Tourismus leiten, auch Alois Gerig ist Mitglied dieser wichtigen Arbeitsgruppe.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel MdL: „Wir werden in den kommenden Wochen sehr, sehr hart arbeiten, um Baden-Württemberg eine gute Grundlage für eine innovative und kreative Regierung zu geben. Mit unserem Regierungsprogramm haben wir bereits die Melodie für dieses neue Kapitel in Baden-Württemberg gesetzt. Wir formulieren unsere Ideen für Baden-Württemberg jetzt in den Koalitionsverhandlungen weiter aus. Dafür haben wir eine tolle Mannschaft. Junge Starter und erfahrene Köpfe, Erfahrung aus Europa, dem Bund, dem Land und unseren Kommunen. Jede und jeder Einzelne wird in den kommenden Tagen und Wochen seinen Erfahrungsschatz einbringen. Es ist wirklich großartig, dass wir mit Peter Hauk und Alois Gerig kluge und engagierte Verhandler in unserem Team dabeihaben. Ich bin mir sicher, dass mit dem Einsatz unserer Verhandler am Ende etwas richtig Gutes fürs Land entsteht. Wir Christdemokraten gehen voll motiviert ans Werk.“

Peter Hauk und Alois Gerig sagen: „Wir freuen uns, Teil des Verhandlungsteams der CDU zu sein. Wir haben mit dem Sondierungsergebnis ein gutes Fundament für die Koalitionsverhandlungen. In den kommenden Wochen werden wir das in unseren Arbeitsgruppen gemeinsam und vertrauensvoll mit den Grünen ausbuchstabieren.“