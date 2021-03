Neckar-Odenwald-Kreis. Klimawandel und begrenzte Ressourcen sind in aller Munde. Die Menschen in die Natur bringen, ohne dabei die Umwelt zu sehr zu belasten, ist deshalb ein erklärtes Ziel des Naturparks Neckartal-Odenwald, das er sich auch in seinem Naturparkplan 2030 gesetzt hat. Wie gelänge dies besser, als mit der Unterstützung von Bussen und Bahnen? Die schönsten Ecken des Naturparks Neckartal-Odenwald erwandern, ohne dabei auf ein Auto zu setzen, nimmt überdies alle Menschen mit, auch jene, die gar kein Auto haben.

Die Aspekte – Nachhaltigkeit und Naturerleben für alle – greift die neue Broschüre „BahnWandern“ auf: Vielfalt im Naturpark mit Bus und Bahn entdecken. 13 verschiedene Routen stellt sie vor, die alle eines gemeinsam haben: Start- und Endpunkte der Wanderungen sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Zwischen sechs und knapp 14 Kilometer lang sind die Wegstrecken der Touren, die über die ganze Naturparkregion verteilt sind, und damit alle Landschaftsfacetten erlebbar machen. Neben der Beschreibung der Route wird jeweils angegeben, mit welcher Bus- oder Bahnlinie die An- und Abreise erfolgen kann. Außerdem gibt es Informationen zu Sehenswürdigkeiten auf der Strecke wie Museen, Feste oder besondere Vegetation. Auch Vorschläge, wie die Touren erweitert werden können und wo man einkehren kann, werden gemacht. Alle Routen haben ein Höhenprofil, auch Streckenlänge und Schwierigkeitsgrad werden benannt.

Diese Broschüre des Naturparks führt mit verschiedenen Wanderwegen durch die Region. © Bild Naturpark

Unter den 13 Wanderwegen befinden sich gleich sechs im Raum Buchen. Zwischen Limbach und Hardheim können Spaziergänger und geübte Wanderer auf Entdeckungstour gehen.

„Auf den Spuren der Römer“: Gestartet wird am Bahnhof in Osterburken. Von dort führt die rund acht Kilometer lange Route in Richtung Bofsheim zum Schießübungsplatz, über den Limeswanderweg an mehreren Wachposten und dem Limeswall vorbei zurück in die Römerstadt. Dort liegt noch das Römermuseum auf dem Weg.

„Tropfsteinhöhlenweg“: Wie der Name sagt, kommt man auf dieser Tour an der Tropfsteinhöhle in Eberstadt vorbei. Start und Ende der Strecke ist der Bahnhof in Bödigheim. Dort ist auch das Schloss einen Blick wert und unterwegs gibt es für Interessierte noch einen geologischen Lehrpfad zu begutachten.

„Biotoplehrpfad Walldürn“: Diese 9,6 Kilometer lange Strecke beginnt am Bahnhof in Walldürn und führt von dort auf den Biotoplehrpfad. Spannende Informationen über die Biotope halten die aussagekräftigen Informationstafeln bereit. Auf dem Weg gibt es auch mehrere Rastplätze mit Sitzmöglichkeiten. Das Ende befindet sich ebenfalls am Bahnhof.

„Wacholderheide Hardheim“: Dieser knapp sieben Kilometer lange Rundweg führt von der Haltestelle „Post“ in Richtung des Wurmbergs. Von dort geht es weiter zur Militäranlage, über die Sternwarte und im Erftal zurück zum Ausgangspunkt. Auf der Strecke liegen verschiedene Einkehrmöglichkeiten – wenn sie wieder öffnen dürfen.

„Mudau-Ünglert-Runde“: Dieser Weg beginnt in Mudau und führt über Donebach auf 11,3 Kilometern wieder zurück in die Stadt. Unterwegs können die Riesenmühle Ünglert, der Lehrpfad Mühlendorf Ünglert und die Kirche von Donebach besichtigt werden.

„Mühlenrundweg“: Diese Strecke hat die Bushaltestelle „Schule“ in Rittersbach als Start und Ziel. Auf rund nun Kilometern kommt man an zwei Mühlen vorbei. Teile der Strecke sind auch mit dem Rollstuhl begehbar. nb/pm