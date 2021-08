Mit großen Schritten geht es in Richtung Bundestagswahl

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Junge Union des Neckar-Odenwald-Kreises traf sich im Landgasthof „zur Pfalz“ in Dallau zur Jahreshauptversammlung. Nach den vielen ausgefallenen Veranstaltungen im Corona-Jahr 2020 freute sich der bisherige und nun einstimmig wiedergewählte Kreisvorsitzende Dominik Kircher, die Mitglieder der JU endlich einmal wieder in großer Runde begrüßen zu dürfen. Der Kreisvorsitzenden der CDU, Markus Haas, lobte in seinem Grußwort das politische Engagement der jungen Generation, das gewiss keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Im Hinblick auf die Bundestagswahl forderte er die JU-Mitglieder dazu auf, sich auch weiter aktiv einzubringen und –selbst, wenn nicht immer alles rund läuft – nicht zu verzagen.

Auch wenn der Jahreskalender der JU durch die Pandemie etwas ausgedünnt werden musste, konnten doch einige Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. So berichtete Kircher vom gemeinsamen Besuch des Weihnachtsmarktes 2019 in Mosbach und von der anschließenden Weihnachtsfeier in Mülben, an der auch einige Vertreter der Landes- und Bundesebene und Vertreter anderer Landkreise teilnahmen.

Auch den Landtagswahlkampf 2020/21 ließen die Mitglieder Revue passieren und stellten sich damit schon einmal auf die kommende heiße Wahlkampfphase im Spätsommer ein.

Online-Dialog mir MdEP

Der Vorsitzende ging in seinem Bericht weiter auf den Besuch im Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach mit der Bundestagsabgeordneten Nina Warken, das Treffen mit Landrat Dr. Achim Brötel und auf den Online-Dialog mit dem Europaabgeordneten Daniel Caspary ein, der den Mitgliedern der JU im Kreis einen interessanten Einblick in die Arbeit des Europäischen Parlaments bot und das Corona-Management aus Sicht der EU schilderte.

Eine für den Kaiserstuhl geplante Klausurtagung musste jedoch ins Digitale verlegt werden. In naher Zukunft steht eine Baumpflanzaktion auf der Agenda, frei nach dem Motto „nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern tatsächlich anpacken“.

Im Rahmen der Erstellung des „Jungen Wahlprogramms“, das den Beitrag der JU zu den politischen Zielsetzungen von CDU/CSU darstellt, wurden einige Anträge der JU NOK an den Landesausschuss gestellt. Damit habe man dem Ziel Rechnung getragen, sich für die Interessen der jungen Generation insbesondere im ländlichen Raum einzusetzen, so Dominik Kircher.

Abschließend lud er alle ein, am bald stattfindenden Workshop mit Nina Warken zum Wahlkampfauftakt teilzunehmen. Mit Warken, die bereits Bundestagsabgeordnete ist und sich nun um ein Direktmandat bewirbt, habe die Junge Union eine starke Verfechterin in Berlin, die sich mit viel Herzblut für die Jugend im ländlichen Raum einsetzt. Deshalb stehe die JU NOK geschlossen hinter ihr.

Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden Katharina Csik, Tobias Leibfried und David Schiffmacher gewählt. Neue Finanzreferentin ist Sophia Noe und Kreisgeschäftsführer bleibt Tobias Münch.

Pascal Thiry wurde zum Pressereferenten, Jan-Luca Schmid zum Schriftführer, Carina Epp zur Social-Media-Referentin und Kim Bechtold zum Internetreferenten gewählt. Beisitzer im neu gewählten Kreisvorstand sind Moritz Auer, Helena Baier, Ayleen Cichy, Marcel Ditrich, Julian Gedemer, Max Hartwig, Michael Münch und Lukas Schäfer. Rechnungsprüfer sind Jan Inhoff und Fabian Berger.

Im Anschluss wurden die Delegierten für Bezirks- und Landesausschuss sowie Bezirks- und Landestag bestimmt.