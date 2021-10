Mit dem Geld werden beliebte Buchreihen ergänzt

Höpfingen. Als Musterbeispiel für nachhaltige Unterstützung kann die am Donnerstag getätigte Spende des Lions-Clubs Madonnenland an die Höpfinger Gemeindebücherei angesehen werden: Zum 17. Mal in Folge wurden 1000 Euro überreicht.

Wie Präsident Bernhard Bischof (Hardheim) betonte, habe man das Geld „gerne in die Hand genommen“ – schließlich verfolge die Bücherei das lobenswerte Ansinnen, Kindern den Zugang zum guten Buch und damit zu Bildung zu vermitteln, aber auch Erwachsenen niveauvolle Unterhaltung zwischen zwei Buchdeckeln zu stellen.

„Förderung liegt uns am Herzen“

„Die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus der Region liegt uns besonders am Herzen“, hob Bischof hervor. Hier bediene man sich Jahr für Jahr einem mit rund 50 000 Euro gefüllten Topf, dessen Haupteinnahmen über den Verkauf des „Glücks-Adventskalenders“ generiert werden.

Dieser ist in seiner inzwischen 17. Auflage ab kommendem Mittwoch erhältlich und bietet 735 Gewinne von 155 Spendern im Wert von insgesamt 48 470 Euro – als Hauptpreis fungiert dabei ein BMW für 24 Monate im Leasing.

Seitens der Gemeindeverwaltung dankte Bürgermeister Christian Hauk für die Spende, die als „Beitrag zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur“ gesehen werden könne. Die Zuwendung ermögliche einen deutlich größeren Zukauf neuer Bücher für verschiedene Leserklassen.

Hauks Dank galt ebenfalls Bücherei-Leiterin Ingrid Engel mit ihren Helferinnen Bettina Breiing, Sylvia Goldschmidt, Anita Schmid, Dagmar Steinbach und Koni Weber, den neuen Helferinnen Bärbel Berberich, Doris Burger und Petra Brenneis sowie Wolfgang Engel, der die EDV-Angelegenheiten der Bücherei bestens im Griff hat.

Büchereileiterin Ingrid Engel freute sich über die „frohe Kunde der Spende“ und ließ wissen, dass auf vielfachen Wunsch der Leser bestehende Buchreihen wie die Geschichten über das abenteuerlustige Mädchen Conni ergänzt werden.

Aktuell verfüge die Bücherei über rund 240 aktive Leser, von denen rund 80 Prozent Kinder und Jugendliche sind. Wenngleich sich das Interesse in der Pubertät oft verlaufe, gebe es häufig doch ein Wiedersehen: „Viele ehemalige Leser kommen wieder zu uns, wenn sie eigene Kinder haben und finden dann einen neuen Zugang zum guten Buch“, berichtete Engel aus ihrer Erfahrung. ad

