Mini Cooper gewonnen

Mosbach. Bei der Lotterie PS-Sparen „Sparen, gewinnen und gleichzeitig Gutes tun“ der Sparkasse Neckartal-Odenwald hat es erneut einen glücklichen Gewinner gegeben.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Sparkassendirektor Michael Krähmer, übergab gemeinsam mit Firmenkundenberater Volker Münz einen nagelneuen, vollelektrischen Mini Cooper SE an Peter Baumbusch aus Limbach, welcher den außergewöhnlichen Preis freudig entgegennahm. Gemeinsam gratulierten sie dem Gewinner, welcher in diesem Jahr bereits 40 Jahre Kunde der Sparkasse Neckartal-Odenwald ist.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass bereits im zweiten Jahr in Folge erneut einer unserer Kunden zu den wenigen Auto-Gewinnern in Baden-Württemberg zählt“, so Sparkassendirektor Krähmer. Das Prinzip des „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse ist einfach. Ein PS-Los kostet fünf Euro. Vier Euro davon werden am Ende eines Sparjahres wieder gutgeschrieben. Der verbleibende Euro ist mit 75 Cent der Lotterie- und mit 25 Cent ein Spendenanteil, der für gemeinnützige Projekte in der Region verwendet wird.

