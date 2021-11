Mindestens 30 Prozent Bio bis 2030

Osterburken. Mit 60 großformatigen Werbebannern will die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald im gesamten Landkreis auf sich aufmerksam machen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis begegnen Verkehrsteilnehmern seit Ende Oktober die Werbebanner der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald. Die großformatigen Banner wurden auf Beschluss des Steuerungskreises und Beirats der Bio-Musterregion entworfen und gefertigt. Sie sollen auf die Bio-Musterregion und ihre Anliegen aufmerksam machen und über die Projekte informieren: Die Bio-Musterregion will die Erzeugung von Bio-Produkten voranbringen. Die Banner stehen „für mehr Bio in der Landwirtschaft“, „mehr regionales Bio-Gemüse“, aber auch „mehr Bio-Honig“ und als besonderes landwirtschaftliches Produkt in der Bio-Musterregion „mehr Bio-Weihnachtsbäume“.

Klare Botschaften

Die Bio-Musterregion will auch die Verarbeitung der ökologisch erzeugten Produkte in Metzgereien, Bäckereien und Mühlen, in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung voranbringen. Dafür stehen die Banner mit den Botschaften „mehr Bio in der Verarbeitung“ und „mehr Bio-Genuss außer Haus“. Ergänzt werden die Informationen noch mit dem Banner „Bio-Musterregion Neckar-Odenwald für mehr regionale Vermarktung“. Das Aufstellen der Banner übernehmen die Städte und Gemeinden als Kooperationspartner der Bio-Musterregion. Vorgestellt und erklärt wurde die Aktion bei einem Pressetermin in Osterburken. Landrat Dr. Achim Brötel begrüßte dazu Minister Peter Hauk, Bürgermeister Jürgen Galm, die Regionalmanagerin Ruth Weniger, Bernhard Heim, Frank Fellmann und Selma Troißler als Mitglieder des Steuerungskreises sowie als Kooperationspartner der Bio-Musterregion Neckar-Odenwald Albert Gramling, Vorsitzender des Bauernverbands, und Bürgermeister Thomas Ludwig, Vorsitzender des Kreisverbands des Gemeindetags.

Projekte und Ideen entwickeln

Minister Hauk lobte diese Initiative, mit der die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald auf sich aufmerksam mache. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist seit 2019 eine von mittlerweile 14 Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg. Die Bio-Musterregionen sind Teil des Aktionsplans „Bio aus Baden-Württemberg“. Ziel ist es, bis 2030 auf mindestens 30 Prozent Bio in der landwirtschaftlichen Produktion zu kommen, und das ohne Marktverwerfungen. In den Bio-Musterregionen sollen Projekte und Ideen entwickelt werden, Bio voranzubringen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Ministerium für Ländlichen Raum fördert in den Bio-Musterregionen die Stelle des Regionalmanagements und stellt zudem Mittel zur Akquirierung des Gebiets zur Verfügung. Mit diesen Mitteln wurden die Banner und deren Gestaltung finanziert. Landrat Brötel freute sich, dass sich nahezu alle Städte und Gemeinden im Kreis an der Aktion beteiligen. Insgesamt wurden 60 Banner bestellt, gedruckt und an die Städte und Gemeinden geliefert. Die Motive wurden mehr oder weniger zufällig im Kreis verteilt. Es stehen zum Beispiel Banner für mehr Bio-Weihnachtsbäume auf Gemarkungen, wo vielleicht gar keine Weihnachtsbäume angebaut werden. Aber dort gibt es Käufer von Weihnachtsbäumen, die sich dann vielleicht entscheiden, einen Baum aus ökologischer Erzeugung nachzufragen.

