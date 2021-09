Milchautomat in Mittelschefflenz aufgebrochen

Mittelschefflenz. Die Polizei Schefflenz sucht Zeugen zum Aufbruch eines Milchautomaten in Mittelschefflenz am Donnerstagmorgen. Gegen 9.30 Uhr betrat ein jüngerer Mann den geöffneten Milchhäusle-Verkaufsstand in der Waldstraße, der sich neben einem Hof befindet. Der Täter brach den Automaten auf und entwendete den Geldspeicher samt Inhalt, so die Polizei. Dann lief er in Richtung des Hofs, bog auf einen Feldweg ab und verschwand. Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und hinkte mit dem rechten Bein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und ein weißes unbedrucktes T-Shirt.

