Mike Gollner steht an der Spitze des Traditionsvereins

Elztal. „Er gilt als Urgestein der Elztäler Kleintierzucht“. Die Rede ist von Herbert Sander, der nach 34 Jahren erfolgreicher und zukunftsweisender Tätigkeit an der Spitze des KTZV Elzbachperle sein Amt auf eigenen Wunsch in jüngere Hände legte.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Züchterheim „Am Krähenwald“, in deren Verlauf auf die großen Verdienste von Herbert Sander eingegangen wurde, der 1962 dem Verein beigetreten war und vor seiner Amtsübernahme am 3. April 1987 als Vorsitzender bereits 17 Jahre lang die Ehrenämter Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender begleitete. Als sein Nachfolger wurde Mike Gollner mit einstimmigem Votum der Mitglieder gewählt, der auch einen kurzen Abriss über den Werdegang von Herbert Sander gab. Unter dessen Ägide fielen unter anderem 1989 die Durchführung der bislang größten Geflügelschau in der Elzberghalle mit über 800 Tieren, 1989 die Fertigstellung der vereinseigenen Züchterhalle, 2001 das 40-Jahr- und 2011 das 50-Jahr-Vereinsjubiläum sowie zahlreiche Schauen im regionalen und überregionalen Bereich.

In seinem Bericht erinnerte Herbert Sander an die großen Verdienste von Alois Beichert, den man im Januar zu Grabe tragen musste.

Mit seinen Sachsenenten und Kingtauben galt er als anerkannter und sehr erfolgreicher Züchter, was mit der Verleihung des Blauen Bandes in Hannover unterstrichen wurde.

In diesem Zusammenhang dankte der scheidende Vorsitzende allen, die sich für die Belange des Traditionsvereins eingesetzt haben.

Wenngleich Corona-bedingt etwas schmäler geworden, so konnte im Anschluss Kassenwart Thomas Baier dennoch über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichten. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die Neuwahlen ergaben folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Mike Gollner, Stellvertreterin Sigrid Höck, Kassenwart Thomas Baier, Schriftführer Herbert Sander, Zuchtwart Kaninchen Willi Bender, Zuchtwart Hühner und Tauben Thomas Baier, Jugendleiter Mike Gollner, Hallenwarte als Team mit Manfred Gimber, Günter Bacher und Michael Höck, Ringverteiler Mike Gollner, Tätowiermeister Willi Bender, Zuchtbuchführer Herbert Sander, Kassenprüfer Andrè Bender und Wolfgang Dengel. Abschließend galt ein besonderer Dank der örtlichen Raiffeisenbank für ihre erneute Vereinsspende.

Die Daten für die traditionellen Schauen wie Lokal- und Jungtierschau konnten wegen der Corona-Entwicklung noch nicht terminiert werden. L.M.

