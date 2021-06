Michael Salomo wird Oberbürgermeister in Heidenheim

Haßmersheim/Heidenheim. Der amtierende Haßmersheimer Bürgermeister Michael Salomo wurde mit deutlicher Mehrheit zum Oberbürgermeister von Heidenheim an der Brenz gewählt. Der 32-jährige Rathauschef (SPD) aus dem Neckartal erzielte auf Anhieb 60,9 Prozent in der 48.000-Einwohner-Stadt. Er wurde auch von Grünen und Freien Wählern unterstützt. Sein Gegenkandidat Dr. Klaus Nopper (CDU) kam auf 27,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag unter 40 Prozent. Amtsinhaber Bernhard Ilg trat nicht mehr an. Als Salomo 2013 in Haßmersheim antrat, war er der jüngste Bürgermeister Deutschlands.

