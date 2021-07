Was willst du, dass ich dir tue?“– diese Frage Jesu an einen Blinden erscheint merkwürdig. Warum fragt Jesus einen Blinden erst, was dessen Wunsch ist. Ist doch klar – sehen.

Was wollen Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen nach einem Schuljahr, das viele Kräfte und Nerven gekostet hat – Ferien natürlich. Das braucht man doch nicht nachfragen.

Und doch – Jesus nimmt sein Gegenüber ernst, wenn er nachfragt – er entscheidet nicht „über die Köpfe der Menschen hinweg“, sondern er stellt den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Eingehen auf das, was dem Menschen wichtig ist, was für den Einzelnen in diesem Moment, in seiner jeweiligen Lebenssituation wichtig, existenziell ist, das ist Zentrum des Religionsunterrichts.

Ein Nebenfach – jedoch für das Leben das Hauptfach – wie kann ich ein gutes Leben führen, welche Rolle kann der Glaube, kann Gott in meinem Leben spielen? Darum geht es, wenn so viele Relilehrer und Relilehrerinnen mit ihren Schülern und Schülerinnen Fragen des Glaubens diskutieren. Keine leichte Aufgabe – erst recht nicht in der heutigen Zeit.

Doch es lohnt sich, für die Botschaft Jesu einzustehen – der Mensch steht im Mittelpunkt. Mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Freude und seinen Sorgen.

David Laufer, Schuldekan Dekanat Mosbach-Buchen