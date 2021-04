„Meilenstein“ für Gemeinde

Billigheim/Mosbach. Die Hausarztpraxis von Dr. Ralf Stuck in Billigheim wurde durch die Ärzte Dr. Andreas Harsch und Dr. Friederike Lagler verstärkt. Das Praxisteam besteht nun aus vier qualifizierten Ärzten. Diese stellen die hausärztliche Versorgung für Billigheim und die Umgebung sicher, teilt das Landratsamt mit

AdUnit urban-intext1

Beteiligt an dieser Verstärkung war auch Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh, die über das Netzwerk „Wir für Medizin(er)“ des Kreises für eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung im Landkreis kämpft. So wurden der gebürtigen Mosbacherin Friederike Lagler Möglichkeiten des Einstiegs als Weiterbildungsassistentin aufgezeigt, bevor sie sich dann für die Praxis Dr. Stuck entschied.

Auch Laglers Mann, Dr. Johannes Lagler, fand seinen Platz im Neckar-Odenwald-Kreis und arbeitet als Chirurg in den Neckar-Odenwald-Kliniken. Auch hier war die Kreisentwicklung bei der Niederlassungsberatung involviert und half bei der Vermittlung. Dr. Ralf Stuck freut sich über sein Ärzteteam: „Ich bin begeistert. Eine Praxis braucht natürlich immer auch frisches Blut. Meine jahrelange Erfahrung in der Führung einer Hausarztpraxis gepaart mit der medizinischen Expertise der Nachwuchskräfte ergibt eine optimale Kombination.“ Durch den erhöhten Verwaltungsaufwand und die Digitalisierung könne man eine Hausarztpraxis dieser Größe nur noch schwer alleine führen. „Über die Unterstützung aus dem Landratsamt war ich dabei sehr froh.“

Dr. Friederike Laglers Werdegang begann in Ulm, wo sie ihr Medizinstudium absolvierte. Nach dem Studium arbeitete sie vier Jahre in der Inneren Medizin im Diakonissenkrankenhaus in Mannheim und anschließend in einer geriatrischen Schwerpunktpraxis. Über ihren Mann lernte Lagler bereits während des Studiums Andreas Harsch kennen. Auch er absolvierte sein Studium in Ulm. Seine Facharztweiterbildung setzte er in der Inneren Abteilung der Neckar-Odenwald-Kliniken fort. Anschließend kam bei ihm der Wunsch der Selbstständigkeit im hausärztlichen Bereich auf.

AdUnit urban-intext2

Der Bau eines neuen Ärztehauses durch die Gemeinde Billigheim ermöglicht es dem Ärzteteam, seine Praxis für die Zukunft zu rüsten und mit guten Arbeitsabläufen und neuen Räumlichkeiten eine Grundlage sowie attraktive Möglichkeiten auch für die Weiterführung der Praxis zu schaffen.

Billigheims Bürgermeister Martin Diblik betont die hohe Bedeutung der hausärztlichen Versorgung und spricht von einem „weiteren Meilenstein der Gemeindeentwicklung“, der erheblich zur Sicherung der Lebens- und Wohnqualität beitragen werde.

AdUnit urban-intext3