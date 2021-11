Mosbach. Zu drei Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen kam es am Wochenende in Mosbach. Aus einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße wurden in der Nacht auf Samstag mehrere hundert Paar Schuhe gestohlen. Die Täter drangen am Freitag gegen 23.30 Uhr in den Laden in der Hauptstraße ein und entwendeten wahrscheinlich gezielt mehrere hundert Paar Wanderschuhe. Die Täter verließen das Gebäude gegen 3 Uhr und flüchteten, vermutlich mit Fahrzeugen.

In ein Blumengeschäft ebenfalls in der Hauptstraße versuchten Unbekannte zwischen 2 Uhr und 10 Uhr am Samstag einzubrechen. Gestohlen wurde nichts. Auch die Eingangstüre eines Trakts des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Neckarelz wurde am Samstag aufgehebelt.

Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im Bereich der Mosbacher Innenstadt, machen konnten oder Hinweise zu den Fluchtfahrzeugen geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.