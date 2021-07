Aglasterhausen. Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sach- und Diebstahlsschaden, den Unbekannte in der Nacht auf Dienstag an einem Lastwagen verursacht haben. Das Fahrzeug war in der Helmstadter Straße, in der Nähe der B 292 bei Aglasterhausen geparkt.

100 Liter Diesel entwendet

An dem Lastwagen wurde der Tank gleich mehrfach aufgebohrt und der Kraftstoff entwendet. Die Polizei geht von mindestens 100 Liter Diesel aus.