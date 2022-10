Osterburken. Gleich mehrere Anzeigen kommen auf einen 37-jährigen Mann zu, der am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, mit einem Opel auf der Merchinger Straße in Osterburken unterwegs war. Bei einer Kontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Buchen Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum bei dem Mann fest. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und den Opel ohne Wissen des Fahrzeughalters in Betrieb genommen hatte. Der 37-Jährige musste das Fahrzeug stehenlassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Da bei dem Mann auch noch eine geringe Menge Heroin gefunden wurde, muss er sich nicht nur wegen der Verkehrsstraftaten verantworten, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

