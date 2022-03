Mehr Zeit bei Abschlussprüfungen hilft Schülern nur bedingt

Neckar-Odenwald-Kreis. Zwei Jahre Pandemie liegen hinter den Schülern, die dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen machen. Zwei Jahre, in denen kein normales Lernen möglich war, und der Fernlernunterricht oftmals holprig lief. Von den Schulschließungen und Einschränkungen sind diese Schüler also besonders betroffen.

Das Kultusministerium honoriert diese Situation entsprechend und gab vor einigen Wochen bekannt, dass bei Abitur und Co. Anpassungen vorgenommen werden: Bei Prüfungen mit einer Gesamtarbeitszeit von 180 Minuten oder mehr gibt es 30 Minuten zusätzlich an Zeit, darunter gibt es 15 Minuten oben drauf. Ausgenommen sind hier die Prüfungsbereiche der Berufsschule sowie der bundesrechtlich geregelten Bildungsgänge. „Es ist keine Frage, dass wir den Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr faire Bedingungen für die Abschlussprüfungen zusichern“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper dazu vor einigen Tagen.

Wie in den beiden vergangenen Schuljahren wird es über den Zeitbonus hinaus zusätzliche Prüfungsaufgaben zur Vorauswahl für die Lehrer geben. „So können die Lehrkräfte diejenigen Aufgaben auswählen, deren Themengebiete intensiver im Unterricht durchgenommen wurden“, schreibt das Kultusministerium. Die Aufgaben seien noch einmal gesondert gesichtet und geprüft worden. Randthemen des Bildungsplans werden dabei vermieden, das Abstraktionsniveau und die Aufgabenstellung noch einmal überprüft.

Die Pandemie-Sondersituation soll auch wieder bei den Korrekturen „angemessen pädagogisch“ berücksichtig werden – so wie es auch in den vergangenen beiden Jahren der Fall war.

Krankenstand erhöht

In der Theorie klingt das jetzt vielversprechend, doch wie schätzen die Schulleiter die Anpassungen ein? Für Christof Kieser von der Helene-Weber-Schule (HWS) erscheint die verlängerte Bearbeitungszeit nur bedingt als eine unterstützende Maßnahme. „Hilfreicher für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gleichermaßen wäre es gewesen, umfangreichere Themen zu streichen, und nicht nur Randthemen. Bei all der Diskussion wird nämlich immer wieder vergessen, dass durch die Testungen an den Schulen auch viel wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Zudem hat sich der Krankenstand in vielen Kollegien und bei den Schülern erhöht. Daraus ergeben sich Ausfälle in der Übungsphase und beim Wiederholen von Inhalten“, sagt er. Etwa jeweils 40 Prüflinge am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und am Berufskolleg werden in diesem Jahr an der HWS ihren Abschluss machen.

Steven Bundschuh, seit diesem Schuljahr Rektor am Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim, findet es richtig, dass „seine“ 45 Prüflinge mehr Zeit bekommen: „Die Schülerinnen und Schüler der aktuellen 9. und 10. Klassen hatten in den vergangenen zwei Schuljahren deutlich weniger Präsenzunterricht als vorherige Abschlussjahrgänge. Die Prüfungen umfassen zwar natürlich auch das erforderliche Grundlagenwissen, besonders jedoch die Bildungsstandards der Klassen 7 bis 10. Also genau die Jahre, in denen viel Unterricht ausfiel oder per Fernunterricht stattfand. Und der Fernunterricht ist auf keinen Fall mit der Produktivität eines Präsenzunterrichts zu vergleichen.“

Anforderungen gleich

Bei den genannten „Anpassungen“, wie das Kultusministerium es betitelt, stellt sich gleich die Frage, ob die Prüfungen für die Schüler an der Helene-Weber-Schule und am Walter-Hohmann-Schulverbund dadurch einfacher werden? Das beantworten beide Schulleiter mit einem klaren Nein. „Grundsätzlich sind die Prüfungsanforderungen genau wie in den Vorjahren, das zeigen schon alleine die Notendurchschnitte, die im Durchschnitt auf dem gleichen oder ähnlichen Niveau lagen. Man kann auch mit weniger Themen eine qualitative Prüfung erstellen“, sagt Christof Kieser.

Steven Bundschuh zieht einen Vergleich zum vergangenen Jahr: „Die Mathematik-Abschlussprüfung war enorm anspruchsvoll. Hier war also nichts leichter als die Jahre zuvor.“ Endgültig bewerten könne er das jedoch erst, wenn er die Aufgaben sehe.

Inwieweit die Prüfungen in diesem Jahr noch unter dem „Corona-Stern“ stehen, ist laut den Schulleitern noch nicht festgelegt worden. „Das Pandemiegeschehen muss im April oder Mai – am 17. Mai beginnen die Prüfungen – noch einmal neu eingeordnet werden“, so Bundschuh.