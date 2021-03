Liebe Wählerinnen und Wähler,

Pascal Scheijnoha, FDP. © FDP

Am 14. März haben Sie es wieder in der Hand: Mit Ihrer Stimme bestimmen Sie die Kursrichtung des Landes Baden-Württemberg und unserer Region. Wir steuern auf entscheidende Jahre zu – nicht wählen zu gehen ist dabei ein Luxus, den man sich meiner Meinung nach nicht erlauben sollte. Stärken Sie unsere Demokratie, indem Sie von Ihrem Wahlrecht auch Gebrauch machen. Es gibt viele gute Gründe, bei dieser Wahl das Kreuz bei der FDP zu machen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige nennen: Nach knapp einem Jahr der Pandemie in Deutschland haben es Bundes- und Landesregierung nicht geschafft, konkrete Stufenpläne nach klaren Wenn-Dann-Regeln aufzustellen. Diese würden den Menschen, aber vor allem den Unternehmen und Selbstständigen endlich wieder eine Perspektive geben, wann sie unter welchen Voraussetzungen mit Hygienekonzept wieder öffnen dürfen.

Als Freie Demokraten haben wir im Bund und im Land solche Stufenpläne vorgelegt und die Corona-Politik als Opposition konstruktiv-kritisch begleitet. Eine starke FDP in Regierungsverantwortung wird dafür Sorge tragen, dass bei Grund- und Freiheitsrechten wieder eine Verhältnismäßigkeit einkehrt.

Aber es wird auch eine Zeit nach der Krise geben – und die wird nicht weniger wichtig. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß die Defizite bei der digitalen Bildungspolitik sind. Während andere Länder beinahe geräuschlos auf Fernunterricht umstellen konnten, mussten sich bei uns die Schülerinnen und Schüler mit Serverausfällen bei Moodle, Hausaufgabenpaketen auf Papier und jeder Menge Ungewissheit herumschlagen. Die FDP will die verschlafene Bildungspolitik aufwecken und in das 21. Jahrhundert überführen. Endgeräte für jeden Schüler, sinnvolle Medien-Pädagogik und Fortbildungen der Lehrkräfte sind dafür essenziell.

Auch bei der Digitalisierung müssen wir endlich neue Wege gehen. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Verlängerung seines Personalausweises oder die Ummeldung eines Kfz auch bequem von zu Hause möglich ist. Die FDP will mit einem eigenen Digitalisierungsministerium bei der Mammutaufgabe „Digitalisierung“ Fahrt aufnehmen, damit wir alle von den Chancen profitieren können. Ihre Stimme ist bei der FDP ebenfalls gut aufgehoben, wenn Sie Umweltschutz mit Technologieoffenheit und Arbeitsplätzen vereint sehen möchten. Der Strukturwandel der Automobilbranche mit ihren Zulieferern kann nur gelingen, wenn wir neben dem Elektroauto auch auf die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors sowie saubere Kraftstoffe setzen. Ich trete für die Freien Demokraten an, weil ich mit junger Dynamik und Leistungsbereitschaft eine engagierte Kraft im Landtag sein möchte. Dafür bitte ich um Ihre Stimme. Bleiben gesund!