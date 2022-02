Mehr Rentner, zusätzliche Aufgaben

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Gleichstellungsbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz, geht zum 1. Juli in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Über die Ausschreibung der Stelle sucht der Kreis aktuell eine Nachfolgerin in Teilzeit.

Die Gleichstellungsbeauftragte informiert die Öffentlichkeit zu Gleichstellungsthemen und bietet Veranstaltungen für Frauen und Männer an, erläutert Marion Günther, Geschäftsbereichsleiterin der Zentralstelle des Landratsamts auf Nachfrage. Sie wirke aber auch intern, also innerhalb des gut 900 Beschäftigte zählenden Mitarbeiterstamms im Landratsamt.

Bedarf im Gesundheitsamt

Neben der Stellenanzeige der Gleichstellungsbeauftragten fallen aber noch viele weitere der blau unterlegten Anzeigen mit den stilisierten grünen Hügeln und dem blauen Fluss auf: Peter Fieger, stellvertretender Fachbereichsleiter Service und Personal, bestätigt, dass aktuell zahlreiche Stellen im Landratsamt ausgeschrieben werden. Allerdings ist es nicht so, dass dem Amt die Beschäftigten davonlaufen und ersetzt werden müssen. Es handle sich um die normale Fluktuation, so Peter Fieger. Dazu komme, dass man viele Bedienstete habe, die in Elternzeit, in den Ruhestand, in Rente oder in Altersteilzeit gehen. Deshalb habe man einen entsprechend hohen Bedarf an Einstellungen.

Dazu komme der seit zwei Jahren Pandemie-bedingte zusätzliche Personalbedarf im Gesundheitsamt. „Darüber hinaus werden durch wieder ansteigende Zuweisungen von Flüchtlingen zusätzliche Personalressourcen benötigt“, gibt Peter Fieger zu bedenken. Temporäre Aufgaben wie der Zensus 2022 lösten derzeit weitere Personalausschreibungen aus. sab