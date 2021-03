Möckmühl. Mit dem Bezug durch die Praxen für Allgemeinmedizin sowie Kinder- und Jugendheilkunde, die als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) von der SLK-Kliniken Praxis betrieben werden, ist das neue Gesundheitszentrum Möckmühl vorerst komplett.

Nachdem in der vergangenen Woche die chirurgisch-orthopädische Praxis „Die Gelenkchirurgen“ um Dr. Burkhard Schropp, Chefarzt der Sektion Endoprothetik im SLK-Klinikum am Plattenwald, umgezogen ist, findet rund 20 Monate nach dem Spatenstich ein weiteres Strukturvorhaben der SLK-Kliniken Heilbronn einen positiven Abschluss.

Vor allem die mit diesem Schritt vollzogene langfristige Absicherung der haus- und fachärztlichen Betreuung in Möckmühl ist ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung im Jagsttal.

Hochmoderner OP-Saal vorhanden

Das Gesundheitszentrum Möckmühl umfasst neben dem MVZ und der Praxis, „Die Gelenkchirurgen“ auch einen hochmodernen OP-Saal, der bei Bedarf niedergelassenen Ärzten für Operationen zur Verfügung gestellt werden kann. Hinzu kommen weitere Mieter, die bereits ebenso im Bestandsgebäude tätig waren: eine allgemeine Notfallpraxis des ärztlichen Notfalldienstes Neckarsulm sowie das Therapiezentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes mit Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie.

Neu sind die Frauenarztpraxis Bayer&Mandel, die von der Ortsmitte Möckmühls in den Neubau umgezogen ist, eine Zweigstelle des Heilbronner Sanitätshauses Schmieg und ein Pflegestützpunkt des Landkreises Heilbronn als unabhängige Beratungsstelle für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen oder deren Angehörige. Die DRK-Rettungswache ist weiterhin am gewohnten Standort, unweit des ehemaligen Krankenhauses, verortet.

Rund 400 Quadratmeter, verteilt auf zwei Ebenen, sind im neuen Gebäude noch nicht vergeben und könnten beispielsweise für weitere Arztpraxen oder eine Apotheke und ein Café/Bistro genutzt werden.

Teil beitragen

Thomas Weber, Geschäftsführer der SLK-Kliniken, freut sich über die „Signalwirkung, die wir mit dem Gesundheitszentrum erzielen“ und erläutert: „Gerade weil ich weiß, dass die Verlagerung der stationären Leistungen in Möckmühl auf viele Vorbehalte gestoßen ist, bin ich umso glücklicher, dass wir mit dem Neubau weiterhin einen Teil zur ambulanten Versorgung der Bevölkerung im Jagsttal beitragen werden.“

Das sei auch in Zeiten der Spezialisierung und Zentralisierung wichtig, „um die Bandbreite der medizinischen Betreuung für die Menschen in der Region Heilbronn-Franken gesamthaft abzudecken“. Dankbar ist Weber vor allem für die finanzielle Unterstützung der beiden Gesellschafter des SLK-Klinikverbundes, der Stadt Heilbronn und dem Landkreis Heilbronn.

Detlef Piepenburg, Landrat des Landkreises Heilbronn, zeigt sich zufrieden mit dem Erreichten und sagt: „Es ist uns gelungen, rechtzeitig die notwendigen Veränderungsprozesse in die Wege zu leiten, um den Menschen auch unter den veränderten Rahmenbedingungen die bestmögliche Gesundheitsversorgung anbieten zu können. Wir haben nun in Brackenheim wie auch in Möckmühl moderne Gesundheitszentren, die landesweit als beispielhaft gelten.“

Zahlreiche Angebote der ambulanten Versorgung konzentriert in einem Gebäude – und das in modernen, bedarfsorientierten Räumlichkeiten: Das Gesundheitszentrum Möckmühl steht als Ergänzung zum stationären Krankenhausaufenthalt für eine zeitgemäße medizinische Betreuung vor Ort.

Die Kosten des Neubaus blieben im dafür kalkulierten Kostenrahmen.