Maschinenringe wollen fusionieren

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat der Maschinenring Odenwald-Bauland im Rahmen seiner Mitgliederversammlung zurückgeblickt. Vorsitzender Mathias Berberich begrüßte mehr als 100 Personen zu der Veranstaltung, die erneut online stattfand. Die Bundestagsabgeordnete Nina Warken bedankte sich in ihrem Grußwort für die Arbeit des Maschinenrings als Bindeglied zwischen Politik und Landwirtschaft.

Landrat Dr. Achim Brötel betonte die unverzichtbare Zusammenarbeit zwischen Maschinenring und Landratsamt, sowohl in der Landschaftspflege als auch bei dem erfolgreich laufenden Grüngutsystem. „Die steigenden Mengen im Landkreis zeigen den Erfolg des Systems“, so Brötel. Besonders erfreulich sei auch der stetige Ausbau des Biomassezentrums zur Verwertung des Materials im eigenen Landkreis mit kurzen Wegen.

Beispielhafte Entwicklung

Anschließend stellte Geschäftsführer Burkhard Trabold die Geschäftstätigkeiten und den Kassenbericht dar. Die beiden Tochtergesellschaften Güllegemeinschaft Neckar-Odenwald GbR und Grüngutverwertung GbR, welche zusammen mit dem Maschinenring Mosbach gegründet worden waren, entwickelten sich beispielhaft. In der Güllegemeinschaft werde den Gesellschaftern modernste Technik zu attraktiven Konditionen zur Verfügung gestellt.

In der Grüngutverwertung schließe sich der Kreis zwischen den Grüngutsammelaktionen im Landkreis, Aufarbeitung und Transport des angefallenen Materials auf den Grüngutplätzen bis hin zum fertigen Kompost, welcher zu den Landwirten transportiert und somit in seinen natürlichen Kreislauf zurückgeführt werde, betonte Trabold.

Als weitere klassische Tätigkeitsfelder des Maschinenrings nannte er die Landschaftspflege in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium, Landkreis, Landschaftserhaltungsverband und den Kommunen sowie die Mietmaschinen, welche auf den Mietstationen in dem gesamten Ringgebiet verteilt sind, und schließlich den Winterdienst. Um präzise auf den Feldern wirtschaften zu können, werde den Landwirten ein RTK-Signal angeboten, wodurch eine Einsparung von Dünger, Pflanzenschutzmittel, Saatgut sowie von Kraftstoff und Verschleißteilen möglich sei.

Im Bereich der Lohnarbeit führe der Maschinenring die Grenzsteinsuche mittels GPS durch, wodurch den Mitgliedern eine bessere Sicherheit in den Bewirtschaftungsgrenzen und in Kontrollen geboten werde. Für die Mitglieder bestehe außerdem die Möglichkeit, jährlich frischen Saft aus ihren Äpfeln pressen zu lassen. Sofern es die Corona-Pandemie zulasse, biete man neben einer Skifahrt, eine Sommer- und eine Herbstreise an.

„Es ist uns wichtig, immer im Sinne unserer Mitglieder zu agieren“, so Trabold. Weiter ging er auf das Betriebsgelände – die ehemalige Biogasanlage in Höpfingen – ein, welche die MR-Agrarservice GmbH im Frühjahr 2021 erworben habe. Zunächst habe man dort aufgeräumt und das Gebäude gereinigt. Die neue Örtlichkeit biete die Möglichkeit, Mietmaschinen und Geräte der Landschaftspflege unterzustellen und zu warten. Außerdem habe man einen Teil des Geländes vermietet.

Nach der Vorstellung des Kassenberichts, geprüft von Peter Beuchert und Meinrad Rödel, wurden Vorstand und Geschäftsführung einstimmig entlastet.

Aktuell stehen Fusionsgespräche mit dem Maschinenring Mosbach an. „Durch die beiden Tochtergesellschaften, welche die Ringe gemeinsam innehaben und die vielen weiteren Berührungspunkte, die ohnehin innerhalb der Landkreisgrenzen die beiden Ringe verbinden, ist eine Fusion eine sinnvolle Schlussfolgerung“, stellte Vorsitzender Berberich fest. In mehreren gemeinsamen Terminen mit dem Maschinenring Mosbach habe man bereits die Grundsteine gesetzt.

In den Vorstandsgremien beider Ringe herrsche Einigkeit, dass es in Zukunft einen gemeinsamen Ring im Neckar-Odenwald-Kreis geben soll. Daher wurden in der Versammlung bis zur anstehenden Fusion die Positionen des Vorstands und der Beisitzer auch ohne Veränderungen wiederbesetzt.

Hilfsaktion geplant

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Stang stellte abschließend noch eine Herzensangelegenheit vor. „Die Situation im Ahrtal ist weiterhin angespannt“, sagte er. Deshalb wolle der Maschinenring Odenwald-Bauland eine Aktion starten und mit möglichst vielen Helfern ein Projekt im Ahrtal umsetzen. Dies könne beispielsweise der Wiederaufbau eines Weinbergs sein. „Alle Helfer werden dringend gebraucht“, betonte Stang. Deshalb hoffe er auf viele Rückmeldungen mit der Bereitschaft zur Mithilfe.

Bevor er die Versammlung beendete, bedankte sich Stang stellvertretend für die gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Geschäftspartnern, sowie allen Grußwortrednern, Organisatoren und dem Team des Maschinenrings.