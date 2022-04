Markus Dengler greift wieder zu Axt und Säge

Widdern/Dieburg. Die Äxte sind geschliffen, die Sägen sind geölt, und die besten Sportholzfäller Deutschlands sind bereit für die „Timbersports“-Saison 2022.

Drei Wettkämpfe

Die Athletensorgen in diesem Jahr bei drei actiongeladenen Wettkämpfen für Nervenkitzel bis zum Schluss: Nach Cups in Oelde und Mellrichstadt feiert die Deutsche Meisterschaft 2022 ihre Premiere in der Schierker Feuerstein Arena in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Außerdem steht diese Saison unter einem besonderen Stern: Erstmals seit der Gründung 2001 geht die deutsche Sportholzfäller-Elite ohne amtierenden Champion ins Jahr, und das Titelrennen scheint spannend wie nie.

Der Widderner Markus Dengler will nach einjähriger Unterbrechung ein erfolgreiches Comeback feiern.

