Marktplatz für „Fair und Regional“

Mosbach. Der Neckar-Odenwald-Kreis wird Fairtrade-Landkreis. Im Rahmen der Zertifizierungsfeier findet am Freitag, 24. September, zwischen 15 und 18 Uhr ein „Fair und Regional“-Markt auf dem Marktplatz in Mosbach statt. Waren und Informationen gibt es dort unter anderem von der Nepal-AG der Abt-Bessel-Realschule Buchen mit Pleta (Verkauf und Ausschank von Nepal-Kaffee und Palmblattgeschirr), den „Fairtrade Schools“ Burghardt Gymnasium Buchen und Ludwig-Erhard-Schule Mosbach, den „Fairtrade-Towns“ Osterburken und Buchen, dem Weltladen Mosbach, Fideljo Mosbach – Genuss inklusiv, Kuchen, Torten und Saisonales), Mechlers Fränkischer Grünkern und Genussregion Neckar-Odenwald, Fritze-Beck Biobackstube und Biomusterregion Neckar-Odenwald und die „Fair und Regional“-Kampagne. Die Besucher erhalten so Einblicke in das „Fair und Regional“-Engagement im ganzen Landkreis, teilt das Landratsamt mit.

