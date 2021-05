Mann belästigt Mädchen in Auerbach - Polizei sucht Zeugen

Auerbach. Ein bislang Unbekannter belästigte am Donnerstagnachmittag ein Mädchen, das gegen 13.45 Uhr zwischen Auerbach und dem Auerbacher See joggend unterwegs war.

Als das Mädchen an dem Mann, der auf einer Bank im Wiesenweg saß, vorbeilief, forderte er es auf, stehen zu bleiben, so die Polizei. Da die Joggerin der Aufforderung nicht nachkam, verfolgte er sie. Das Mädchen wurde nicht verletzt und kam mit dem Schreck davon.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 25 Jahre alt, orientalisches Aussehen, rund 1,80 Meter groß, schwarze und kurz geschnittene Haare, normale sportliche Figur. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, einem grauen Sweatshirt und blauen Flipflops.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Unbekannten machen können. Diese sollen sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293/233, melden.

