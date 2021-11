„MaLiNo-Weihnachtsmarkt” in Zimmern: Tanz und Nikolaus-Besuch als Höhepunkte

Zimmern. Wie sehr sich die Menschen nach persönlichem Miteinander sehnen, zeigte sich am Samstag beim ersten „MaLiNo-Weihnachtsmarkt“ in Zimmern. Die Einhaltung der 2G-Regeln wurde an den beiden Enden der Brückenstraße streng kontrolliert, dennoch waren über 500 Besucher im Laufe des Tages auf Achse. Und man sah ausschließlich glückliche Gesichter bei den Erwachsenen – sogar mit der Maske vor den Gesichtern war das deutlich – und strahlende Augen bei den Kindern.

An 20 Verkaufsständen und über zehn Basartischen gab es so ziemlich alles, was das Herz begehren kann. Mit dabei waren auch der FC Zimmern und die FG Zimmermer Fugschelöcher. Reges Interesse fand zudem der Basar, auf dem insbesondere Kinderkleidung und Kinderspielsachen zum Verkauf angeboten waren. „Highlight“ war eine gelungene Tanzaufführung der Eltern-Kind-Gruppe des FC Zimmern unter Leitung von Christina Wachter und Anika Götz. Diesem Glanzpunkt folgte die Ankunft des Nikolaus, der für alle Kinder eine kleine Überraschung dabei hatte.

Mit der Losziehung wurde es auch noch für einige Erwachsene Weihnachten. Ganz besonders freute sich Jutta Biermayer auch Seckach als glückliche Gewinnerin des Hauptpreises, eines von der Firma Holzverpackungen Ühlein gespendeten Palettensofas im Wert von rund 300 Euro. Die gleiche Summe war auch beim Losverkauf eingenommen und von der Firma Ühlein auf 500 Euro aufgestockt worden zu Gunsten der Zimmerner Kindertagespflege „Rasselbande“. Im Beisein von Madeleine Nohe als Veranstalterin des MaLiNo-Weihnachtsmarktes übergab Yannic Wachter von Ühlein Holzverpackungen die Summe an Silke Abraham von der Kindertagespflege „Rasselbande“. L.M.