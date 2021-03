Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Flexibilität ist gefragt - Blumenläden in der Region richten Sträuße zum Abholen auf telefonische Bestellung / Zum Valentinstag am Sonntag geht es „rund“ „Männer wollen meistens rote Rosen“

Valentinsgrüße für die Liebsten, vom Laden oder direkt an die Haustür geliefert – das versprechen die lokalen Floristen. In einer gemeinsamen Aktion regen sie an, den örtlichen Handel zu nutzen.