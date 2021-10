Ein Wanderer kommt an einen einsamen Gebirgssee. Er staunt über den majestätischen Anblick, ist fasziniert von der Ruhe. Kein Lüftchen regt sich. Der See liegt ruhig da und in seiner Oberfläche spiegeln sich die umliegenden Berge und der Himmel. Ungestört ist er, niemand hat ihn aufgewühlt oder einen Stein hineingeworfen, der nun seine Kreise zieht. Der See wurde in Ruhe gelassen, er wurde „gelassen“. Beobachtet hat das der Mystiker Meister Eckhart. „Gelassenheit“, so benennt der diesen Zustand. Ein Wort, das es bis dahin nicht gab. „Gelassenheit“ ist eine Wortschöpfung dieses thüringischen Mönchs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gelassenheit meint loslassen, um gelassen zu werden. Gelassen sein, besonnen reagieren ist etwas, das wir uns alle wünschen. Besonders dann, wenn es hektisch zugeht. In der Bibel heißt es: „Ein gelassenes Herz verlängert das Leben“. Hast, Stress und Eile sind das Gegenteil von Gelassenheit. Hektik macht krank. Wer ständig unter Druck steht, lebt gefährlich. Gelassenheit dagegen tut gut.

Ein anderer Bibelvers sagt: „Gelassenheit verhindert große Sünden“. Wie schnell macht man in stressigen Situationen eine unüberlegte Bemerkung, sagt etwas, was den Anderen kränkt oder begeht eine Dummheit, weil man sich nicht die Zeit nehmen konnte, in Ruhe nachzudenken. Aus einem unbedachten Wort kann leicht ein großer Streit werden, und eine schnelle Entscheidung hat mitunter schwerwiegende Folgen. Wäre man gelassener gewesen, wäre das nicht passiert. Gelassenheit können wir aber nicht einfach machen und mir scheint, es wird zunehmend schwieriger, die Ruhe zu bewahren und im Alltag überlegt zu handeln. So viel zu tun, so wenig Zeit.

Doch schon der Kirchenvater Augustinus, der um 400 n. Chr. lebte, hat um Gelassenheit gerungen. Auch ihm fiel es schwer, dem Druck des Alltags zu entkommen. In seiner Beziehung zu Gott fand er schließlich, was er sich wünschte: „Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet bei Gott“. Er lernte seine Sorgen und Ängste loszulassen und Gott zu vertrauen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das machte ihn gelassen. Ich wünsche Ihnen eine solche Beziehung zu Gott, die Ihnen hilft, das Leben gelassener anzugehen. Ich wünsche Ihnen die Gelassenheit eines einsamen Bergsees, der den Himmel spiegelt.

Prädikantin Gabriele Stiebig, Mudau