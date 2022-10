Lokalschau als Besuchermagnet

Elztal/Dallau. Dass die Ausstellungen des Kleintierzuchtvereins „Elzbachperle“ im Züchterheim „Am Krähenwald“ hervorragend besucht sind, ist kein Geheimnis. Die von Vorsitzendem und Ausstellungsleiter Mike Gollner dekorierte Ausstellungshalle ist stets ein „Hingucker“, ebenso wie die ausgestellten Tiere, aber auch die Kulinarik ist spitzenmäßig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und so sprengte der Besucherstrom bei der Lokalschau für Geflügel am letzten Wochenende sprengte alles bisher Dagewesene und brachte das versierte Gastgeber-Team des Vereins fast an seine Grenzen. Aber eben nur fast, denn die guten Bewertungen und das Lob von Preisrichter Siegfried Basmer aus Öhringen für ihre Tiere hatten die Dallauer Kleintierzüchter im wahrsten Sinn des Wortes beflügelt.

So wurden ausgezeichnet mit je zwei Ehrenpreisen: die Fränkischen Landgänse blau, Araucana silberhalsig und Zwerg-Araucana goldhalsig, und mit einem Ehrenpreis die Zwerg-Araucana silberhalsig von Mike Gollner und deutsche Sperber von Florian Höck. Mit drei Ehrenpreisen wurden Zwerg-Cochin kennfarbig und mit zwei Ehrenpreisen Kingtauben vielfarben von Tobias Schulz gekürt, sowie Holländische Zwerghühner goldhalsig und mit einem Ehrenpreis Altenglische Zwerg-Kämpfer von Willi Bender. In der Sparte Groß-/Wassergeflügel wurde Mike Gollner 1. Vereinsmeister mit seinen Araucana silberhalsig und 380 Punkten – gleichzeitig bestes 0,1 Tier - und 2. Vereinsmeister mit Fränkischen Landgänsen blau und 378 Punkten.

In der Sparte Zwerghühner/Tauben wurde Tobias Schulz mit 380 Punkten für seine Zwerg-Cochin kennfarbig (bestes 0,1 Tier dieser Sparte) 1. Vereinsmeister und Willi Bender mit 379 Punkten für seine Holländischen Zwerghühner goldhalsig 2. Vereinsmeister. L.M.