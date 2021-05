Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona aktuell - Sieben-Tage-Inzidenz sinkt und wird am Sonntag am fünften Tag in Folge unter 50 liegen / Zehn Personen aus bis zu drei Haushalten dürften sich treffen Lockerungen winken am Montag

Weitere Lockerungen bei den Corona-Verordnungen sind im Neckar-Odenwald-Kreis am Montag zu erwarten. Der Grund dafür liegt darin, dass die Sieben-Tage-Inzidenz dann fünf Tage am Stück unter dem Wert von 50 liegt.