Lockerung bei den Besucherregeln

Mosbach/Buchen. Besuche am Krankenbett sind für die Patientinnen und Patienten ein wichtiger Faktor im Genesungsprozess und essenziell für den Behandlungserfolg. Besondere infektionsepidemiologischen Gegebenheiten erforderten von vielen Einrichtungen jedoch in den letzten drei Jahren eine Einschränkung der Besuche zum Schutze der Patienten. „Wir sind uns bewusst, dass dies keine einfache Zeit für unsere Patientinnen und Patienten und deren Angehörige war. An dieser Stelle danken wir allen, die diese Regeln eingehalten und zum Schutz vulnerabler Gruppen mitgetragen haben“, so Frank Hehn, Geschäftsführer der Kliniken. Ab Mittwoch, 1. März, erfolgt in den Neckar-Odenwald-Kliniken an den Standorten Mosbach und Buchen eine weitere Erleichterung der Besuchsregeln. Dies bedeutet, dass die Pflicht zum Nachweis eines negativen Coronatests entfällt. Ein Besuch ist weiterhin täglich von 15 bis 19 Uhr möglich.

In der Entbindungsstation und Palliativstation in Buchen sowie aus anderweitigen dringenden medizinischen Gründen in den Kliniken Buchen und Mosbach ist ein Besuch auch außerhalb der Besuchszeiten möglich. Zum Schutz der Angehörigen und aller Patienten ist weiterhin von allen Besuchern eine FFP2-Maske, auch in den Patientenzimmern, zu tragen.

So sollen Eintragungen von Infektionen in die Kliniken möglichst verhindert werden. Auf der Isolationsstation begrenzt sich die Besuchsmöglichkeit weiterhin auf einen Besucher pro Tag.

Die Leitung der Kliniken möchte mit den Änderungen einen leichteren Zugang ermöglichen und hofft, dass diese Maßnahmen im Interesse der Patientinnen sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von allen Besuchern sorgfältig eingehalten werden.