Lob für exzellente Leistungen im Handwerk

Neckar-Odenwald-Kreis. 28 Kammersiegerinnen und Kammersieger gab es beim diesjährigen Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks in der Region. Sie wurden im Rahmen einer Feierstunde durch Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann sowie die Vizepräsidenten Steffen Haug und Martin Sättele ausgezeichnet. Auch Hauptgeschäftsführer Jens Brandt und Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater Leonard Kopp freuten sich über die Erfolge. 1. Kammersieger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sind: Louis Weber aus Eberbach (Dachdecker, Walz Ludwig GmbH Schefflenz); Markus Angel aus Fahrenbach (Elektroniker, Wenninger GmbH & Co. KG Fahrenbach), Leo Benz aus Hardheim (Land- und Baumaschinenmechatroniker, Claas Württemberg GmbH Osterburken), Joshua Bernhard aus Bad Camberg (Orgel- und Harmoniumbauer Vleugels Orgelbau Hardheim) sowie Mattis Kruyer aus Mosbach (Parkettleger, Fürst GmbH Mosbach). 2. Kammersieger: Lisa Geier aus Mudau (Bäcker, Linus Schmitt Limbach), Simeon Schifferdecker aus Meckesheim (Kfz-Mechatroniker, Autohaus Käsmann GmbH Mosbach), Dominik Hebler Mosbach (Zimmerer, Tremmel GmbH & Co.KG Mosbach). 3. Kammersieger: David Adler aus Schefflenz (Dachdecker, Binder GmbH Aglasterhausen). Zu den Ausbildungsbetrieben, die geehrt wurden, zählen die Nagel Metallbau GmbH & Co. KG aus Walldürn und die Steinwerk Fehr GmbH & Co. KG aus Mosbach. Bild: HWK

