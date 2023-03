Literatur-Museum öffnet

Oberschefflenz. Das Literatur-Museum Augusta Bender (LiMAB) in Oberschefflenz öffnet nach der Winterpause am Sonntag, 5. März, erstmals wieder seine Pforten. Das LiMAB ist bis Ende November an jedem Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können jederzeit Führungen für Gruppen für alle Tage und Zeiten vereinbart werden. Kontakt per E-Mai (verein@literatur-museum-augusta-bender) oder Telefon (06293-79231). Das LiMAB liegt im Kirchweg 1, direkt neben der katholischen Kirche. Parkmöglichkeiten in der Ortsmitte, Entfernung zur S-Bahn-Station Oberschefflenz fünf Minuten zu Fuß. Bild: Museum

