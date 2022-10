„Landratsamt platzt aus allen Nähten“

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landratsamt in Mosbach platzt aus allen Nähten, ließ Landrat Dr. Achim Brötel den Finanz- und Verwaltungsausschuss des Kreistags, bei dessen Sitzung in der Turnhalle der Winterhauch-Schule in Waldbrunn wissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vor einem Jahr war dies deutlich geworden, weshalb die Kreisräte des Neckar-Odenwald-Kreises eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung neuer Büroflächen am derzeitigen Standort in Mosbach bewilligte. Damit habe man aufgrund der schwierigen topographischen Lage externen Sachverstand ins Boot geholt, so Brötel weiter.

Allerdings gehe es derzeit nicht um baldmöglichst Baubeginn, sondern um einen ergebnisoffenen Impuls. Ein weiteres Bauvorhaben sei derzeit neben dem Neubau des Ganztagsgymnasiums in Osterburken (GTO) nicht darstellbar. Ihm gehe es vielmehr darum, nach seiner letzten Amtszeit zwei nachhaltig gesicherte Standorte der Neckar-Odenwald-Kliniken, aber auch der Landkreisverwaltung an eine Nachfolgerin beziehungsweise einen Nachfolger zu übergeben, so Landrat Dr. Brötel. Daher sei die Realisierung der Erweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Man wolle den Kreis ja nicht ruinieren, sondern nachhaltig zukunftsfähig machen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großprojekt „Talbach Loggien“ auf der Zielgeraden Mehr erfahren

Sei die Verwaltung vor einem Jahr ist von einem Fehlbestand von mindestens 900 Quadratmetern Hauptnutzfläche, zuzüglich 40 Prozent Nebenflächen ausgegangen, habe sich die Situation zugespitzt. Auch interne Lösungen wie Home-Office seien bereits ausgereizt, ließ die Verwaltung in der Sitzungsvorlage wissen. Daher sei inzwischen von einem deutlich höheren Bedarf auszugehen.

Zum einen wachsen die Aufgabenbereiche Asyl und Gesundheit, auch infolge des Ukrainekriegs sowie der Coronapandemie, weiter an, weshalb zusätzliches Personal beschäftigt werden müsse. Aber auch zusätzliche Aufgaben aus den Bereichen Wohngeld und Naturschutz kämen auf das Landratsamt zu, wodurch weiterer Personal- und dadurch Raumbedarf entstünde.

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie, die vom Architektenbüro Kaupp und Franck aus Mannheim erstellt wurde, liegt nun vor, so dass Dipl.-Ing. Andreas Kaupp auf den Winterhauch gekommen war, um die Möglichkeiten zur Kenntnisnahme zu präsentieren. Das Büro kennt die örtlichen Gegebenheiten ausgezeichnet, da es den Landkreis beim Planungswettbewerb zum Umbau und zur Sanierung des Hauptgebäudes (Verwaltungsgebäude 8) fachlich begleitet hatte.

Andreas Kaupp präsentierte fünf Optionen für neue Bürogebäude, die alle auf dem kreiseigenen Campus gebaut werden könnten. Um die vorhandene Fläche optimal zu nutzen, habe man sich dazu entschlossen, „mit dem vorhandenen Hang und nicht gegen ihn zu bauen.“ So sei die Idee entstanden, neue Gebäude quer zum Hang zu errichten. Daraus ergebe sich sogar der Zusatznutzen, dass man vorhandene Gebäude barrierefrei erschließen könne.

Optionen vorgestellt

Das größte ins Auge gefasste Gebäude (Option A) verfügt laut Kaupp auf sechs Etagen über eine Bruttogeschossfläche von 2570 Quadratmetern. Option B hat mit vier Geschossen eine Fläche von 2240 Quadratmeter. Aufgrund des auch perspektivisch notwendigen Flächenbedarfs, werden diese Varianten von der Verwaltung präferiert. Die Optionen C bis E verfügen lediglich über Bruttoflächen um die 1600 Quadratmeter.

Im Rahmen der Studie sei man mit der Traufhöhe unter den Firsthöhen der benachbarten Immobilien geblieben, ließ der Architekt das Gremium wissen. Außerdem habe man Flachdächer ins Auge gefasst, um diese dann zu begrünen oder mit Photovoltaikanlagen zu bestücken.

Als Raumanordnung seien sowohl Großraum- als auch Einzelbüros sowie Kombiräume möglich. Allerdings bewege man sich im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, weshalb es keine Detailplanungen gebe. Auf Basis der Daten des Baukosteninformationsdienstes habe man Kosten in Höhe von elf Millionen Euro für Option A und neun Millionen Euro für Variante B ermittelt, schloss Andreas Kaupp seine Präsentation. Im Rahmen der Aussprache waren zahlreiche Kreisräte von den Möglichkeiten auf dem Gelände des Campus überrascht. Für einen Laien sei es kaum vorstellbar gewesen, dass in der dortigen Enge noch solch große Baumaßnahmen möglich seien, betonte auch Landrat Dr. Achim Brötel. Mehrfach wurden Parkmöglichkeiten und der Verlust entsprechender Flächen durch die Bebauung thematisiert. Brötel gab zu bedenken, dass das Landratsamt sehr vorteilhaft durch Busse und S-Bahnen erschlossen sei, weshalb in einigen Jahren weniger Parkplätze benötigt würden. hof