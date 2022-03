Landratsamt in Mosbach leuchtete in Blau und Gelb

Mosbach. Viele Passanten, Radler und Autofahrer hielten am Dienstagabend kurz an, um mit dem Handy ein Foto zu machen: Ein Teil des Hauptgebäudes des Landratsamtes in Mosbach war in die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb getaucht. Die Kreisverwaltung beteiligte sich damit an den weltweiten Solidaritätsaktionen mit der Ukraine. Die Illuminierung dauerte die ganze Nacht an, um am Abend des Internationalen Frauentags ein weithin sichtbares Zeichen für Solidarität und für Frieden zu setzen, so die Kreisverwaltung. Die Idee war, dass die Bürger die Fotos des angestrahlten Landratsamts in den sozialen Medien teilen, um die Aktion in den ganzen Kreis und darüber hinaus zu tragen. Die Illuminierung wurde zusammen mit der Firma Blackout Eventmanagement aus Buchen realisiert. sab/Bild: Sabine Braun

