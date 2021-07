Landräte sagen „Nein“ zur Impfprämie

Die Impfpflicht wird in vielen Ländern heiß diskutiert. In Griechenland und Frankreich sind Personen, die beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, nun dazu verpflichtet, sich gegen Corona impfen zu lassen. In Amerika versucht man, das Problem der Impfskepsis anders zu lösen: Jeder, der sich impfen lässt, nimmt an einer Lotterie teil und kann neben Geld auch

...