Neckar-Odenwald-Kreis. Deutschlandweit leben etwa drei Millionen Kinder mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil. In Baden-Württemberg sind rund 150 000 Kinder unter 15 Jahren von dem Schicksal betroffen, dass ihre Eltern Suchtprobleme haben.

„Diese Kinder leben im Dauerstress. Verunsicherung und Scham bestimmen ihren Alltag“, betont die Suchtkoordinatorin des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz, anlässlich einer bundesweiten Aktionswoche.

Das Erleben solcher gravierenden Beeinträchtigungen gefährde die persönliche Entwicklung der Kin-der, mit der Folge, dass sie selbst stark suchtgefährdet sind. Suchterkrankungen seien immer noch mit Tabus behaftet und Kinder mit einem solchen Problem in der Familie würden sehr oft alleine gelassen, so Bronner-Blatz. Je früher aber Kinder aus suchtbelasteten Familien Hilfe bekommen, umso eher seien sie vor gravierenden negativen Folgen geschützt. Der Arbeitskreis Suchtprophylaxe des Neckar-Odenwald-Kreises macht deshalb im Rahmen der Aktionswoche ab dem 14. Februar auf das Beratungs- und Hilfesystem im Neckar-Odenwald-Kreis aufmerksam. Einem Hilfesystem, welches in viele Richtungen kompetent mit dieser besonderen Situation umgehen kann und das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellt.

Ansprechpartner im Kreis sind die Suchtkoordinatorin des Neckar-Odenwald-Kreises Angelika Bronner-Blatz, Telefon 06261/84 2283, E-Mail suchtkoordination@neckar-odenwald-kreis.de, www.neckar-odenwald-kreis.de sowie die Beratungsstelle für Suchtfragen des Neckar-Odenwald-Kreises, Telefon 06261/867140, E-Mail: info@suchtberatung-nok.de; www.suchtberatung-nok.de.